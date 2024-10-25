Олександр Усик попросив Дональда Трампа допомогти звільнити українських полонених

Український боксер Олександр Усик закликав ведучого подкасту Джо Рогана передати його послання Дональду Трампу.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA і WBO Олександр Усик звернувся до кандидата в президенти США Дональда Трампа з проханням допомогти звільнити українських військовополонених. Про це боксер повідомив у соцмережі X.

Усик закликав стендапера та ведучого подкасту Джо Рогана передати його послання Дональду Трампу.

«Дорогий Джо Роган, не міг би ти звернутися до Дональда Трампа, коли він з’явиться у твоєму подкасті: якщо пан президент настільки впевнений у своєму впливі на путіна, чи міг би він негайно допомогти звільнити захисників Азовсталі й усіх українців з російського полону? Час має важливе значення. З повагою – Олександр», – написав Усик.

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