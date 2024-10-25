Александр Усик попросил Дональда Трампа помочь освободить украинских пленных

Украинский боксер Александр Усик призвал ведущего подкаста Джо Рогана передать его послание Дональду Трампу.

Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBO Александр Усик обратился к кандидату в президенты США Дональду Трампу с просьбой помочь освободить украинских военнопленных. Об этом боксер сообщил в соцсети X.

Усик призвал стендапера и ведущего подкаста Джо Рогана передать его послание Дональду Трампу.

«Дорогой Джо Роган, не мог бы ты обратиться к Дональду Трампу, когда он появится в твоем подкасте: если господин президент настолько уверен в своем влиянии на путина, мог ли он немедленно помочь освободить защитников Азовстали и всех украинцев из российского плена? Время имеет немаловажное значение. С уважением – Александр», – написал Усик.

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