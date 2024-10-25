Українцям пояснили, коли не доведеться платити штраф за те, що не забрав повістку на пошті

Якщо без поважних причин не забрати повістку на пошті, то передбачена адміністративна відповідальність — штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

Фото: volyn24.com

Військовозобов’язані особи, які без поважних причин протягом трьох днів не прийдуть на пошту забрати повістку, які їм прийшла, будуть оштрафовані. Про це повідомив представник оперативного командування «Північ» Олександр Бабич в ефірі «Українського Радіо Чернігів».

Він нагадав, що передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 25 тисяч гривень.

Також Олександр Бабич пояснив, коли гроші платити не треба буде.

«Є перелік поважних причин. Це, наприклад, смерть близького родича або людина захворіла, перебуває на стаціонарному лікуванні. Але це також через ТЦК потрібно підтвердити: надати довідку про смерть близького родича або епікриз з лікувального закладу», - сказав він.

За його словами, повістка вважається врученою, коли людина її отримала та поставила свій підпис.

Нагадаємо, до кінця 2024 року Уряд планує направити військовозобов’язаним 900 тисяч повісток. При цьому змінами до правил поштового зв’язку Кабмін визначив, що на те, щоб забрати повістку з пошти буде надано 3 дні (якщо вона не вручена особисто). Після повернення повістки неврученою і проставлення відповідної відмітки поштою ТЦК зможе почати процедуру накладення штрафу. Таким чином, ці штрафи будуть, по суті, «заочними». При цьому постанова ТЦК є виконавчим документом. Тобто, у разі, якщо добровільно штраф, який складає від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн, сплачений не буде, на ухилянтів можуть відкрити виконавчі провадження та почати стягнення з рахунків.

Ще ми публікували відповідь Мінфіну стосовно того, що окремо облік надходжень від сплати штрафів за постановами ТЦК не ведеться.

Раніше ми писали, що КСУ розглядає конституційну скаргу чоловіка, який відмовився від мобілізації до ЗСУ через релігію, і отримав 3 роки в’язниці.

Також повідомлялося, що у разі несплати штрафу від ТЦК вживаються заходи примусового виконання рішень шляхом звернення стягнення на кошти та майно боржника.

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