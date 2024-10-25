Украинцам объяснили, когда не придется платить штраф за то, что не забрал повестку на почте

Если без уважительных причин не забрать повестку на почте, то предусмотрена административная ответственность — штраф от 17 до 25 тысяч гривен.

Фото: volyn24.com

Военнообязанные лица, которые без уважительных причин в течение трех дней не придут на почту забрать повестку, которая им пришла, будут оштрафованы. Об этом сообщил представитель оперативного командования «Север» Александр Бабич в эфире «Украинского Радио Чернигов».

Он напомнил, что предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 до 25 тысяч гривен.

Также Александр Бабич объяснил, когда деньги платить не придется.

«Есть перечень уважительных причин. Это, например, смерть близкого родственника или человек заболел, находится на стационарном лечении. Но это также через ТЦК нужно подтвердить: предоставить справку о смерти близкого родственника или эпикриза из лечебного учреждения», - сказал он.

По его словам, повестка считается врученной, когда человек ее получил и поставил свою подпись.

Напомним, до конца 2024 года правительство планирует направить военнообязанным 900 тысяч повесток. При этом изменениями в правила почтовой связи Кабмин определил, что на то, чтобы забрать повестку с почты, будет предоставлено 3 дня (если она не вручена лично). По возвращении повестки неврученной и проставлении соответствующей отметки на почте ТЦК сможет начать процедуру наложения штрафа. Таким образом, эти штрафы будут, по сути, «заочными». При этом постановление ТЦК является исполнительным документом. То есть, в случае, если добровольно штраф, который составляет от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн, уплачен не будет, на уклонистов могут открыть исполнительные производства и начать взыскание со счетов.

Еще мы публиковали ответ Минфина о том, что отдельно учет поступлений от уплаты штрафов по постановлениям ТЦК не ведется.

Ранее сообщалось, что КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы.

Также мы писали, что при неуплате штрафа от ТЦК принимаются меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на средства и имущество должника.

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