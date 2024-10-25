Практика судов
  1. В Украине

Украинцам объяснили, когда не придется платить штраф за то, что не забрал повестку на почте

19:01, 25 октября 2024
Если без уважительных причин не забрать повестку на почте, то предусмотрена административная ответственность — штраф от 17 до 25 тысяч гривен.
Украинцам объяснили, когда не придется платить штраф за то, что не забрал повестку на почте
Фото: volyn24.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнообязанные лица, которые без уважительных причин в течение трех дней не придут на почту забрать повестку, которая им пришла, будут оштрафованы. Об этом сообщил представитель оперативного командования «Север» Александр Бабич в эфире «Украинского Радио Чернигов».

Он напомнил, что предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 до 25 тысяч гривен.

Также Александр Бабич объяснил, когда деньги платить не придется.

«Есть перечень уважительных причин. Это, например, смерть близкого родственника или человек заболел, находится на стационарном лечении. Но это также через ТЦК нужно подтвердить: предоставить справку о смерти близкого родственника или эпикриза из лечебного учреждения», - сказал он.

По его словам, повестка считается врученной, когда человек ее получил и поставил свою подпись.

Напомним, до конца 2024 года правительство планирует направить военнообязанным 900 тысяч повесток. При этом изменениями в правила почтовой связи Кабмин определил, что на то, чтобы забрать повестку с почты, будет предоставлено 3 дня (если она не вручена лично). По возвращении повестки неврученной и проставлении соответствующей отметки на почте ТЦК сможет начать процедуру наложения штрафа. Таким образом, эти штрафы будут, по сути, «заочными». При этом постановление ТЦК является исполнительным документом. То есть, в случае, если добровольно штраф, который составляет от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн, уплачен не будет, на уклонистов могут открыть исполнительные производства и начать взыскание со счетов. 

Еще мы публиковали ответ Минфина о том, что отдельно учет поступлений от уплаты штрафов по постановлениям ТЦК не ведется.

Ранее сообщалось, что КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы.

Также мы писали, что при неуплате штрафа от ТЦК принимаются меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на средства и имущество должника.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

повестка ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
После письма МИД по поводу угрозы неполучения транша от ЕС комитет поддержал законопроект о соглашениях коррупционеров со следствием

В случае непринятия закона о смягчении наказания коррупционерам, заключающим соглашения со следствием, Украина рискует не получить 4 млрд евро от ЕС.

Почему отец не может установить факт самостоятельного воспитания ребенка в рамках отдельного производства – Большая Палата Верховного Суда высказала позицию

Мать уехала за границу в феврале 2022 года и не участвовала в воспитании сына, и мужчина обратился в суд за установлением факта самостоятельного воспитания ребенка отцом – что решила Большая Палата Верховного Суда.

В Еврокомиссии решили привязать распределение средств между странами ЕС к политическим и экономическим реформам – план Урсулы фон дер Ляйен натолкнулся на критику

Изменение действующих правил состоит в том, что страны получат деньги только при проведении реформ, которые поддерживает Брюссель.

Отставку судьи попытались заблокировать общественные активисты, но Совет правосудия и адвокаты с ними не согласились

Судья-спикер Днепровского райсуда Киева Юлия Иванина уволилась в отставку, несмотря на сопротивление.

ВСП с ГСА решили ликвидировать с 1 апреля 2025 года почтовый сервис mail.gov.ua

Почтовый сервис mail.gov.ua с 1 апреля 2025 года прекращает работу.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ