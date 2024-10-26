Практика судов
  1. В Украине

В Украине ВПЛ получат субсидии на оплату аренды жилья

07:54, 26 октября 2024
Кабинет Министров запускает экспериментальный проект субсидий для ВПЛ на аренду жилья.
В Украине ВПЛ получат субсидии на оплату аренды жилья
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины утвердил экспериментальный проект, который предусматривает предоставление субсидий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на оплату аренды жилья. Инициатива будет реализовываться в течение следующих двух лет. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Проект охватывает населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей, за исключением территорий, где продолжаются боевые действия или которые временно оккупированы россией.

Согласно утвержденному порядку, субсидия будет предоставляться только при условии оформления договора найма, который должен быть зарегистрирован в базе Пенсионного фонда Украины. Важно, что получение этой субсидии не ограничивает возможность ВПЛ получать другие виды государственной поддержки, в частности субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Для расчета субсидии установлен социальный норматив площади наемного жилого помещения: 13,65 квадратных метров на одного человека в составе домохозяйства ВПЛ, но не менее 35,22 квадратных метра для семьи. Субсидия будет назначаться, если расходы домохозяйства превышают обязательный платеж, который составляет 30% общих доходов семьи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины ВПЛ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Непригодные исключенные из военного учета мужчины должны явиться в ТЦК лично, если данных нет в реестре «Оберег» – суд

В 2021 году ВВК сочла мужчину непригодным к службе, его исключили из военного учета, но поскольку эти данные не перенесли в Реестр «Оберег» ему нужно ехать в ТЦК лично, а не отправлять документы по почте – решение суда.

Украина должна принять закон о создании Высшего суда по публично-правовым спорам до конца декабря 2024 года – меморандум с МВФ

Отбирать новых судей Высшего суда по публично-правовым спорам будут на конкурсе с решающим голосом международных экспертов.

Выплата пенсии за выслугу лет прокурорам будет производиться только после их увольнения с работы – Офис Генпрокурора

Прокуроры не смогут получать пенсию одновременно с заработной платой – Офис Генпрокурора.

После письма МИД по поводу угрозы неполучения транша от ЕС комитет поддержал законопроект о соглашениях коррупционеров со следствием

В случае непринятия закона о смягчении наказания коррупционерам, заключающим соглашения со следствием, Украина рискует не получить 4 млрд евро от ЕС.

Почему отец не может установить факт самостоятельного воспитания ребенка в рамках отдельного производства – Большая Палата Верховного Суда высказала позицию

Мать уехала за границу в феврале 2022 года и не участвовала в воспитании сына, и мужчина обратился в суд за установлением факта самостоятельного воспитания ребенка отцом – что решила Большая Палата Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Ганечко
    Олена Ганечко
    член Ради суддів України, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Галина Мигаль
    Галина Мигаль
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Пєсков
    В'ячеслав Пєсков
    суддя Великої Палати Верховного Суду