В Украине ВПЛ получат субсидии на оплату аренды жилья

Кабинет Министров запускает экспериментальный проект субсидий для ВПЛ на аренду жилья.

Фото из открытых источников

Кабинет Министров Украины утвердил экспериментальный проект, который предусматривает предоставление субсидий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на оплату аренды жилья. Инициатива будет реализовываться в течение следующих двух лет. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Проект охватывает населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей, за исключением территорий, где продолжаются боевые действия или которые временно оккупированы россией.

Согласно утвержденному порядку, субсидия будет предоставляться только при условии оформления договора найма, который должен быть зарегистрирован в базе Пенсионного фонда Украины. Важно, что получение этой субсидии не ограничивает возможность ВПЛ получать другие виды государственной поддержки, в частности субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Для расчета субсидии установлен социальный норматив площади наемного жилого помещения: 13,65 квадратных метров на одного человека в составе домохозяйства ВПЛ, но не менее 35,22 квадратных метра для семьи. Субсидия будет назначаться, если расходы домохозяйства превышают обязательный платеж, который составляет 30% общих доходов семьи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.