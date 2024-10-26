В Украине ВПЛ получат субсидии на оплату аренды жилья

Кабинет Министров Украины утвердил экспериментальный проект, который предусматривает предоставление субсидий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на оплату аренды жилья. Инициатива будет реализовываться в течение следующих двух лет. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Проект охватывает населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей, за исключением территорий, где продолжаются боевые действия или которые временно оккупированы россией.
Согласно утвержденному порядку, субсидия будет предоставляться только при условии оформления договора найма, который должен быть зарегистрирован в базе Пенсионного фонда Украины. Важно, что получение этой субсидии не ограничивает возможность ВПЛ получать другие виды государственной поддержки, в частности субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Для расчета субсидии установлен социальный норматив площади наемного жилого помещения: 13,65 квадратных метров на одного человека в составе домохозяйства ВПЛ, но не менее 35,22 квадратных метра для семьи. Субсидия будет назначаться, если расходы домохозяйства превышают обязательный платеж, который составляет 30% общих доходов семьи.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.