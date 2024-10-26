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В Україні ВПО отримають субсидії на оплату оренди

07:54, 26 жовтня 2024
Кабінет Міністрів запускає експериментальний проект субсидій для ВПО на оренду житла.
В Україні ВПО отримають субсидії на оплату оренди
Фото з відкритих джерел
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Кабінет Міністрів України затвердив експериментальний проект, який передбачає надання субсидій внутрішньо переміщеним особам на оплату оренди житла. Ініціатива реалізовуватиметься протягом наступних двох років. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Проект охоплює населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької та Херсонської областей, за винятком територій, де тривають бойові дії або які тимчасово окуповані росією.

Згідно з затвердженим порядком, субсидія надаватиметься лише за умови оформлення договору найму, який має бути зареєстрований у базі Пенсійного фонду України. Важливо, що отримання цієї субсидії не обмежує можливість ВПО отримувати інші види державної підтримки, зокрема субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Для розрахунку субсидії встановлено соціальний норматив площі найманого житлового приміщення: 13,65 квадратних метрів на одну особу у складі домогосподарства ВПО, але не менше 35,22 квадратних метри для сім’ї. Субсидія призначатиметься, якщо витрати домогосподарства перевищують обов'язковий платіж, який складає 30% загальних доходів родини.

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Кабінет Міністрів України ВПО

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