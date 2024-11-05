На шахрайстві викрили турагентку з Дніпра, яка ошукала туристів на 1,5 млн гривень

«Турагентка» пропонувала туристам бронювання готелів у Туреччині, Єгипті, Арабських Емірата і зникала.

Поліція викрила 46-річну жінку з Дніпра на шахрайстві, через яке їй вдалося привласнити майже 1,5 мільйони гривень. Вона діяла під виглядом турагентки, пропонуючи послуги з бронювання готелів у Туреччині, Єгипті та ОАЕ, а також продажу авіаквитків. Про це повідомила поліція Одеської області.

Зловмисниця запевняла потенційних клієнтів у своїй здатності організувати їм якісний відпочинок за кордоном. Проте, отримавши оплату, жінка не виконувала взятих на себе зобов'язань. В офісі, орендованому нею, підписувалися фейкові договори, за якими гроші перераховувалися на вказані нею банківські рахунки або виплачувалися готівкою.

Після отримання коштів, жінка не лише не повертала гроші, але й не організовувала подорожі. Клієнтам вона вигадувала відмовки, обіцяючи повернути кошти, але згодом зовсім переставала виходити на зв'язок. Незадоволені туристи звернулися до поліції.

В результаті досудового розслідування правоохоронці довели причетність жінки до шахрайської діяльності, за що їй загрожує до восьми років позбавлення волі. На сьогодні до поліції звернулося 16 постраждалих, які заявили про збитки на загальну суму близько 1,5 мільйона гривень. Однак правоохоронці вважають, що кількість жертв може бути значно більшою. Слідство продовжується, і поліцейські працюють над виявленням інших осіб, які стали жертвами цього шахрайства.

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