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На мошенничестве разоблачили турагентку из Днепра, которая обманула туристов на 1,5 млн гривен

23:29, 5 ноября 2024
«Турагентка» предлагала туристам бронирование отелей в Турции, Египте, Арабских Эмиратах и исчезала.
На мошенничестве разоблачили турагентку из Днепра, которая обманула туристов на 1,5 млн гривен
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Полиция разоблачила 46-летнюю женщину из Днепра на мошенничестве, через которое ей удалось присвоить почти 1,5 миллиона гривен. Она действовала под видом турагента, предлагая услуги по бронированию отелей в Турции, Египте и ОАЭ, а также продаже авиабилетов. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Злоумышленница уверяла потенциальных клиентов в своей способности организовать им качественный отдых за рубежом. Однако, получив оплату, женщина не выполняла взятых на себя обязательств. В офисе, арендованном ею, подписывались фейковые договоры, по которым деньги перечислялись на указанные ею банковские счета или выплачивались наличными.

После получения средств, женщина не только не возвращала деньги, но и не организовывала путешествия. Клиентам она придумывала отговорки, обещая вернуть средства, но впоследствии совсем переставала выходить на связь. Недовольные туристы обратились в полицию.

В результате досудебного расследования правоохранители доказали причастность женщины к мошеннической деятельности, за что ей грозит до восьми лет лишения свободы. На сегодня в полицию обратилось 16 пострадавших, которые заявили об убытках на общую сумму около 1,5 миллиона гривен. Однако правоохранители считают, что количество жертв может быть значительно больше. Следствие продолжается, и полицейские работают над выявлением других лиц, которые стали жертвами этого мошенничества.

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полиция мошенник

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