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Чи треба видавати працівникам трудові книжки, що зберігаються у роботодавця

16:40, 14 листопада 2024
Трудова книжка має бути видана працівникові у разі його звільнення.
Чи треба видавати працівникам трудові книжки, що зберігаються у роботодавця
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Фахівці відділу з питань праці Північно-Східного міжрегіонального управління Держпраці пояснили, чи потрібно видавати працівникам трудові книжки, що зберігаються у роботодавця.

Видавати працівникам трудові книжки, які зберігаються у роботодавця, наразі підстав немає. Водночас відсутні підстави відмовити працівникові у видачі такої трудової книжки на його вимогу.

Таку вимогу бажано оформити у вигляді заяви. Також трудова книжка має бути видана працівникові у разі його звільнення.

Видача всіх наявних трудових книжок працівникам в обов’язковому порядку передбачається після завершення робіт щодо включення Пенсійним фондом України до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників, які мають бути здійснені протягом п’яти років.

Раніше ми писали, як підтвердити страховий стаж без трудової книжки.

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Держпраці трудова книжка

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