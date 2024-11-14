Чи треба видавати працівникам трудові книжки, що зберігаються у роботодавця

Трудова книжка має бути видана працівникові у разі його звільнення.

Фахівці відділу з питань праці Північно-Східного міжрегіонального управління Держпраці пояснили, чи потрібно видавати працівникам трудові книжки, що зберігаються у роботодавця.

Видавати працівникам трудові книжки, які зберігаються у роботодавця, наразі підстав немає. Водночас відсутні підстави відмовити працівникові у видачі такої трудової книжки на його вимогу.

Таку вимогу бажано оформити у вигляді заяви. Також трудова книжка має бути видана працівникові у разі його звільнення.

Видача всіх наявних трудових книжок працівникам в обов’язковому порядку передбачається після завершення робіт щодо включення Пенсійним фондом України до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників, які мають бути здійснені протягом п’яти років.

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