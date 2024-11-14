Трудовая книжка должна быть издана работнику в случае его увольнения.

Специалисты отдела по вопросам труда Северо-Восточного межрегионального управления Гоструда объяснили, нужно ли выдавать работникам трудовые книжки, хранящиеся у работодателя.

Выдавать работникам трудовые книжки, хранящиеся у работодателя, пока нет оснований. В то же время отсутствуют основания отказать работнику в выдаче такой трудовой книжки по его требованию.

Такое требование желательно оформить посредством заявления. Также трудовая книжка должна быть издана работнику при его увольнении.

Выдача всех имеющихся трудовых книжек работникам в обязательном порядке предусматривается по завершении работ по включению Пенсионным фондом Украины в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствующих сведений о трудовой деятельности работников, которые должны быть осуществлены в течение пяти лет.

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