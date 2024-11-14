Люди з ВІЛ та туберкульозом можуть бути мобілізовані, але кожен випадок оцінюється окремо, – Міноборони

Придатність до служби оцінюється на основі того, наскільки хвороба впливає на їхню здатність виконувати військові завдання, заявив спікер Міноборони.

Джерело фото: ArmyInform

За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна для осіб з ВІЛ чи туберкульозом придатність до служби оцінюється на основі того, наскільки хвороба впливає на їхню здатність виконувати військові завдання.

«Тут треба відштовхуватися від того, що основним критерієм придатності до військової служби є функціональність людини, що визначається відповідно до нормативно правових актів. Це означає, що кожен випадок оцінюється окремо залежно від стану здоров’я та специфіки захворювань», - пояснив він.

Для осіб з ВІЛ – залежить від стадії хвороби: люди з безсимптомним носійством або стабільною хворобою є придатними до військової служби.

А, якщо, наприклад, у людини активний туберкульоз, з виділеннями мікобактерій або наявністю розпаду легеневої тканини – це точно автоматично робить людину непридатною до військової служби.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко описав проблеми, які наразі виникають через триваючу перевірку заброньованих працівників підприємств та недоліки регулювання визначення ступеню придатності до військової служби.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 травня набули сили зміни до Положення про ВЛК та новий Розклад хвороб для визначення ступеню придатності до військової служби.

Відповідні зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України затверджені наказом Міністерства оборони від 27 квітня 2024 року №262.

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