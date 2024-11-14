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Люди с ВИЧ и туберкулезом могут быть мобилизованы, но каждый случай оценивается отдельно – Минобороны

12:08, 14 ноября 2024
Пригодность к службе оценивается на основе того, насколько болезнь влияет на их способность выполнять военные задачи, заявил спикер Минобороны.
Люди с ВИЧ и туберкулезом могут быть мобилизованы, но каждый случай оценивается отдельно – Минобороны
Источник фото: ArmyInform
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По словам спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина для лиц с ВИЧ или туберкулезом пригодность к службе оценивается на основе того, насколько болезнь влияет на их способность выполнять военные задачи.

«Здесь нужно отталкиваться от того, что основным критерием пригодности к военной службе является функциональность человека, определяемая в соответствии с нормативно-правовыми актами. Это означает, что каждый случай оценивается отдельно в зависимости от здоровья и специфики заболеваний», - пояснил он.

Для лиц с ВИЧ зависит от стадии болезни: люди с бессимптомным носительством или стабильной болезнью пригодны к военной службе.

А если, например, у человека активный туберкулез, с выделениями микобактерий или наличием распада легочной ткани – это точно автоматически делает человека непригодным к военной службе.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко описал проблемы, возникающие из-за продолжающейся проверки забронированных работников предприятий и недостатки регулирования определения степени пригодности к военной службе.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая вступили в силу изменения в Положение о ВЛК и новое Расписание болезней для определения степени пригодности к военной службе.

Соответствующие изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины утверждены приказом Министерства обороны от 27 апреля 2024 года №262.

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Минздрав Минобороны мобилизация

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