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5 років тюрми за хабар у 300 доларів — на Львівщині перед судом постав експосадовець ДСНС

07:36, 16 листопада 2024
За одержання хабаря засуджено експосадовця одного з райвідділів ГУ ДСНС Львівської області.
5 років тюрми за хабар у 300 доларів — на Львівщині перед судом постав експосадовець ДСНС
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На Львівщині колишнього заступника начальника одного з райвідділів Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області визнано винним в отриманні неправомірної вигоди.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, чоловік, перебуваючи на посаді заступника начальника одного з райвідділів ГУ ДСНС Львівської області, одержав неправомірну вигоду від директора товариства.

За 300 доларів США службовець обіцяв «вирішити питання» щодо не включення окремих порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки до акту перевірки товариства.

Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Також позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

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