5 лет тюрьмы за взятку в 300 долларов — во Львовской области перед судом предстал экс-чиновник ГСЧС

За получение взятки осужден экс-чиновник одного из райотделов ГУ ГСЧС Львовской области.

На Львовщине бывший заместитель начальника одного из райотделов Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области признан виновным в получении неправомерной выгоды.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, мужчина, будучи в должности заместителя начальника одного из райотделов ГУ ГСЧС Львовской области, получил неправомерную выгоду от директора общества.

За 300 долларов США служащий обещал «решить вопрос» о не включении отдельных нарушений требований законодательства в сфере пожарной безопасности в акт проверки общества.

Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Также лишено права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 3 года.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

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