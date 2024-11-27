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З 1 грудня відкриють рух легкових авто і пасажирського транспорту через Подільський мостовий перехід у Києві

10:18, 27 листопада 2024
Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки що залишається закритим.
З 1 грудня відкриють рух легкових авто і пасажирського транспорту через Подільський мостовий перехід у Києві
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У Києві з 1 грудня відкриють рух Подільським мостовим переходом для легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.

Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим, наголосив Кличко. 

Також, за словами Кличка, роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, планують завершити до кінця року, не перешкоджаючи руху транспорту. 

Він додав, що сьогодні мостовим переходом дозволено їздити тільки спецтранспорту та пасажирському автобусу маршруту № 111.

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Київ Віталій Кличко

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