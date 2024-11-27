С 1 декабря откроют движение легковых автомобилей и пассажирского транспорта через Подольский мостовой переход в Киеве

Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока остается закрытым.

В Киеве с 1 декабря откроют движение по Подольскому мостовому переходу для легковых авто и городского пассажирского транспорта общего пользования. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

В частности, проезд будет и вновь построенным тоннелем, соединяющим мостовой переход со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилмассива Троещина.

Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока остается закрытым, подчеркнул Кличко.

Также, по словам Кличко, работы по благоустройству и обустройству близлежащей территории, возле нового тоннеля, планируют завершить до конца года, не препятствуя движению транспорта.

Он добавил, что сегодня мостовым переходом разрешено ездить только спецтранспорту и пассажирскому автобусу маршрута №111.

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