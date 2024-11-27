Росія готується до наступу на Дніпропетровську область – ISW

Ворог розглядає можливість наступу на південно-східну частину Дніпропетровської області.

Фото: radiosvoboda.org

РФ планує захопити ще більше українських територій, зокрема у Дніпропетровській області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Там приводять слова одного з посадовців РФ, який заявив, що Москва нібито відкрита до переговорів. Водночас він категорично відкинув можливість «заморожування» нинішньої лінії фронту або створення демілітаризованої зони.

Аналітики ISW вказують, що російське військове командування, ймовірно, розглядає можливість наступу на південно-східну частину Дніпропетровської області. Хоча ця область не входить до числа незаконно анексованих областе Украины, за словами аналітиків, її захоплення могло б допомогти РФ досягти її стратегічної мети – повного захоплення Донецької області.

Раніше ми писали, що Росія підготувала план «поділу України на три частини».

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