Россия готовится к наступлению на Днепропетровскую область – ISW

Враг рассматривает возможность наступления на юго-восточную часть Днепропетровской области.

Фото: radiosvoboda.org

РФ планирует захватить еще больше украинских территорий, в частности, в Днепропетровской области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Там приводят слова одного из чиновников РФ, заявившего, что Москва якобы открыта к переговорам. В то же время, он категорически отверг возможность «замораживания» нынешней линии фронта или создания демилитаризованной зоны.

Аналитики ISW указывают, что российское военное командование предположительно рассматривает возможность наступления на юго-восточную часть Днепропетровской области. Хотя эта область не входит в число незаконно аннексированных областей Украины, по словам аналитиков, ее захват мог бы помочь РФ достичь ее стратегической цели – полного захвата Донецкой области.

Ранее сообщалось, что Россия подготовила план «разделения Украины на три части».

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