Народный депутат Александр Мережко выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира

Депутат упомянул о посредничестве Трампа в соглашениях между Израилем и мусульманскими странами и инициировании поставок Украине комплексов Javelin.

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Мережко выдвинул новоизбранного президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. О соответствующем решении нардепа говорится в его письме Норвежскому Нобелевскому комитету, передает Kyiv Independent.

В своем письме Мережко подчеркнул, что он убежден в том, что «Трамп внес значительный вклад в мир во всем мире и что он может сделать больше в будущем».

Депутат обратил внимание на роль Трампа в содействии заключению соглашений между Израилем и мусульманскими странами, в частности, ОАЭ, Бахрейном и Суданом, в период его первого президентского срока.

В письме подчеркивается, что во время своего президентского срока Трамп инициировал поставку Украине противотанковых комплексов Javelin, усилив ее оборонные возможности.

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