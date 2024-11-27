Народний депутат Олександр Мережко висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру

Депутат згадав про посередництво Трампа в угодах між Ізраїлем і мусульманськими країнами та ініціювання постачання Україні комплексів Javelin.

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Мережко висунув новообраного президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Про відповідне рішення нардепа йдеться в його листі до Норвезького Нобелівського комітету, передає Kyiv Independent.

У своєму листі Мережко наголосив, що він переконаний у тому, що «Трамп зробив значний внесок у мир у всьому світі, і що він може зробити більше в майбутньому».

Депутат звернув увагу на роль Трампа у сприянні укладенню угод між Ізраїлем та мусульманськими країнами, зокрема ОАЕ, Бахрейном і Суданом, у період його першого президентського терміну.

У листі підкреслюється, що під час свого президентського терміну Трамп ініціював постачання Україні протитанкових комплексів Javelin, посиливши її оборонні можливості.

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