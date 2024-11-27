В «Оберіг» стали вносити дані про чоловіків 16-60 років, які ніколи не відвідували ТЦК — Катерина Черногоренко

Раніше реєстр «Оберіг» не мав інформації про тих, хто ніколи не ставав на військовий облік і не відвідував ТЦК, проте відбулися зміни.

Фото: 24tv.ua

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що чоловіків 16-25 років, відповідно до експериментального проекту, ставлять на облік автоматично, у них немає потреби звертатися до ТЦК і проходити медогляд. Про це вона розповіла в інтрев'ю порталу DOU.

За її словами, постановою 932 «Оберіг» стали наповнювати даними про чоловіків 16-60 років. Раніше реєстр не мав інформації про тих, хто ніколи не ставав на військовий облік і не відвідував ТЦК. Проте відбулися зміни.

Наразі налагоджено обмін даними між реєстром «Оберіг», Єдиним демографічним реєстром і системою Державної міграційної служби.

На запитання, чому проект є «експериментальним», Катерина Черногоренко уточнила, що цей формат дає змогу врегульовувати процеси, недостатньо враховані законодавством.

Раніше ми писали, що у реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг» автоматично з’являться дані про тих, хто ніколи не відвідував ТЦК.

Відповідні зміни затверджені постановою Кабміну від 16 серпня 2024 р. № 932 у вигляді Порядку реалізації експериментального проекту. Про мету зазначених змін раніше детально писала «Судово-юридична газета».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.