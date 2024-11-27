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В «Оберег» стали вносить данные о мужчинах 16-60 лет, которые никогда не посещали ТЦК — Екатерина Черногоренко

10:48, 27 ноября 2024
Ранее реестр «Оберег» не располагал информацией о тех, кто никогда не становился на военный учет и не посещал ТЦК, однако произошли изменения.
В «Оберег» стали вносить данные о мужчинах 16-60 лет, которые никогда не посещали ТЦК — Екатерина Черногоренко
Фото: armyinform.com.ua
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Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что мужчин 16-25 лет, согласно экспериментальному проекту, ставят на учет автоматически, у них нет нужды обращаться в ТЦК и проходить медосмотр. Об этом она рассказала в интервью порталу DOU.

По ее словам, постановлением 932 «Оберег» стали наполнять данными о мужчинах 16-60 лет. Ранее реестр не имел информации о тех, кто никогда не становился на военный учет и не посещал ТЦК. Однако произошли изменения.

Налажен обмен данными между реестром «Оберег», Единым демографическим реестром и системой Государственной миграционной службы.

На вопрос, почему проект «экспериментальный», Екатерина Черногоренко уточнила, что этот формат позволяет урегулировать процессы, недостаточно учтенные законодательством.

Ранее мы писала, что в реестре военнообязанных «Оберег» автоматически появятся данные о тех, кто никогда не посещал ТЦК.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабмина от 16 августа 2024 г. №932 в виде Порядка реализации экспериментального проекта. О целях указанных изменений ранее подробно писала «Судебно-юридическая газета».

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Минобороны Оберег

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