Конгрессмены США призвали помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Американские конгрессмены направили письмо Джо Байдену с просьбой помиловать Джулиана Ассанжа.

Американские конгрессмены - демократ Джеймс Макговерн и республиканец Томас Мэсси выступили за помилование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отметив, что признание им вины, согласно сделке с прокурорами, создает прецедент для преследования журналистов и осведомителей за шпионаж. Об этом сообщает The Guardian.

В письме, направленном президенту США Джо Байдену, они заявили, что подобный шаг стал бы мощным сигналом для СМИ в защиту демократии и свободы слова.

«Проще говоря, существует давняя и вполне обоснованная обеспокоенность тем, что статья 793 [Закона о шпионаже], которая криминализирует получение, хранение или раскрытие конфиденциальной информации, может быть использована против журналистов и новостных организаций, занимающихся своей работой, в особенности тех, кто освещает темы национальной безопасности», — подчеркивают конгрессмены.

Напомним, что Джулиан Ассанж согласился признать себя виновным в деле об утечке секретной информации.

Как известно, Ассанжу предъявлено 18 пунктов обвинительного заключения 2019 года за его вероятную роль в нарушении, что предусматривает максимальное наказание до 175 лет тюрьмы, хотя вряд ли он будет приговорен к этому сроку в полном объеме.

Власти США преследовали основателя WikiLeaks за публикацию конфиденциальных военных документов, предоставленных бывшим аналитиком армейской разведки Челси Мэннинг в 2010 и 2011 годах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.