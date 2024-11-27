Конгресмени США закликали помилувати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа

Американські конгресмени направили листа Джо Байдену з проханням помилувати Джуліана Ассанжа.

Американські конгресмени - демократ Джеймс Макговерн та республіканець Томас Мессі виступили за помилування засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, зазначивши, що визнання ним провини, згідно з угодою з прокурорами, створює прецедент для переслідування журналістів та інформаторів за шпигунство. Про це повідомляє The Guardian.

У листі, надісланому президенту США Джо Байдену, вони заявили, що подібний крок став би потужним сигналом для ЗМІ на захист демократії та свободи слова.

«Простіше кажучи, існує давнє і цілком обґрунтоване занепокоєння тим, що стаття 793 [Закону про шпигунство], яка криміналізує отримання, зберігання або розкриття конфіденційної інформації, може бути використана проти журналістів та організацій новин, що займаються своєю роботою, особливо тих, хто висвітлює теми національної безпеки», — наголошують конгресмени.

Нагадаємо, що Джуліан Ассанж погодився визнати себе винним у справі про витік секретної інформації.

Як відомо, Ассанжу пред'явлено 18 пунктів обвинувального висновку 2019 року за його ймовірну роль у порушенні, що передбачає максимальне покарання до 175 років ув'язнення, хоча навряд чи він буде засуджений до цього терміну в повному обсязі.

Влада США переслідувала засновника WikiLeaks за публікацію конфіденційних військових документів, наданих колишнім аналітиком армійської розвідки Челсі Меннінг у 2010 і 2011 роках.

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