Верховний Суд спростував інформацію про злив документів працівниками Суду

У Верховному Суді заявили, що працівники ВС не здійснювали неправомірного розповсюдження документів, одержаних під час виконання службових повноважень.

Верховний Суд спростував інформацію про те, що працівники Суду начебто злили документи, які одержали під час виконання службових повноважень. Заяву оприлюднили на офіційному сайті ВС.

У Суді зазначається, що на медіаресурсах поширюється інформація про начебто неправомірне розповсюдження працівниками Верховного Суду документів, одержаних під час виконання службових повноважень.

«Зокрема, вказується, що направлений до Верховного Суду інформаційний запит журналіста стосовно розгляду касаційної скарги у справі щодо банку нібито незрозумілим чином потрапив до одного з власників банку.

У зв’язку із цим інформуємо, що всі документи, які надходять до Верховного Суду в межах конкретної справи, невідкладно реєструються з використанням засобів автоматизованої системи документообігу суду та автоматично надсилаються до електронних кабінетів учасників справи. Така опція закладена у функціонал «Електронного суду».

Отже, працівники Верховного Суду не здійснювали неправомірного розповсюдження документів, одержаних під час виконання службових повноважень, а діяли відповідно до вимог процесуального законодавства», - заявили у ВС.

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