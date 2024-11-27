Верховный Суд опроверг информацию о сливе документов работниками Суда

В Верховном Суде заявили, что работники ВС не осуществляли неправомерное распространение документов, полученных при исполнении служебных полномочий.

Верховный Суд опроверг информацию о том, что работники Суда якобы слили документы, полученные при исполнении служебных полномочий. Заявление было обнародовано на официальном сайте ВС.

В суде отмечается, что на медиаресурсах распространяется информация о якобы неправомерном распространении работниками Верховного Суда документов, полученных при исполнении служебных полномочий.

«В частности, указывается, что направленный в Верховный Суд информационный запрос журналиста по поводу рассмотрения кассационной жалобы по делу о банке якобы непонятным образом попал к одному из собственников банка.

В этой связи информируем, что все документы, поступающие в Верховный Суд в рамках конкретного дела, безотлагательно регистрируются с использованием средств автоматизированной системы документооборота суда и автоматически направляются в электронные кабинеты участников дела. Такая опция заложена в функционал «Электронного суда».

Следовательно, работники Верховного Суда не осуществляли неправомерное распространение документов, полученных при исполнении служебных полномочий, а действовали в соответствии с требованиями процессуального законодательства», - заявили в ВС.

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