У Мінцифри анонсували роботу з Meta в напрямі штучного інтелекту

Зараз у Мінцифри планують запустити АІ Cеnter of Excellence для розробки й інтеграції AI-рішень у держсфери.

Джерело фото: REUTERS/Dado Ruvic

Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про роботу з Meta щодо впровадженням штучного інтелекту. Цьому передувала розмова із Маркусом Райнішем – віцепрезидентом із публічної політики Meta в Європі.

«Уже маємо налагоджену співпрацю з Меta щодо протидії російській пропаганді, захисту українських акаунтів.

Зараз у роботі новий спільний напрям — штучний інтелект. Україна до 2030 року має увійти до топ-3 країн світу за розробкою та впровадженням ШІ. Meta може стати ключовим бізнес-партнером у цьому», - зазначив Федоров.

За словами очільника Мінцифри, у компанії є топове open source-рішення — LIama, на його основі можна створювати багато інноваційних проєктів. А зараз Міністерство активно працює над упровадженням штучного інтелекту в Україні і планує запустити АІ Cеnter of Excellence.

«Він має стати ключовим міжнародним хабом для розробки й інтеграції AI-рішень у державні сфери», - зазначив посадовець.

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