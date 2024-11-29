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В Минцифры анонсировали работу по Meta в направлении искусственного интеллекта

12:06, 29 ноября 2024
Сейчас в Минцифры планируют запустить АІ Cеnter of Excellence для разработки и интеграции AI-решений в госсферы.
В Минцифры анонсировали работу по Meta в направлении искусственного интеллекта
Источник фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о работе с Meta относительно внедрения искусственного интеллекта. Этому предшествовал разговор с Маркусом Райнишем – вице-президентом по публичной политике Meta в Европе.

«Уже есть налаженное сотрудничество с Мета по противодействию российской пропаганде, защите украинских аккаунтов.

Сейчас в работе новое общее направление – искусственный интеллект. Украина до 2030 года должна войти в топ-3 страны мира по разработке и внедрению ИИ. Meta может стать ключевым бизнес-партнером в этом», – отметил Федоров.

По словам главы Минцифры, у компании есть топовое open source-решение – LIama, на его основе можно создавать много инновационных проектов. А сейчас Министерство активно работает над внедрением искусственного интеллекта в Украине и планирует запустить АІ Cеnter of Excellence.

«Он должен стать ключевым международным хабом для разработки и интеграции AI-решений в государственные сферы», - отметил должностное лицо.

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Министерство цифровой трансформации искусственный интеллект Meta Михаил Федоров ИИ

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