Зміни до Податкового кодексу принесуть 8 млрд гривень для зарплат військових

З 1 грудня Податковий кодекс забезпечить мільярди для виплат військовим.

Фото: ТСН

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Зміни до Податкового кодексу, що набувають чинності 1 грудня, дозволять Україні додатково отримати 8 млрд грн у 2024 році. Усі ці кошти спрямують на виплату зарплат військовослужбовцям. Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«З 1 грудня набувають чинності зміни до Податкового кодексу. За рахунок цього в поточному році держава додатково акумулює 8 млрд грн, а наступного року — 140 млрд грн», — підкреслив Шмигаль.

Він також наголосив, що виплати військовим забезпечуються виключно за рахунок внутрішніх фінансових ресурсів.

У 2025 році на оборонний сектор планується витратити 2,23 трлн грн, з яких 1,16 трлн грн передбачено на грошове забезпечення військових.

«Таким чином усі українці, які сплачують військовий збір, допомагають воїнам і роблять важливий внесок у нашу стійкість та наближення справедливого миру», — зазначив глава уряду.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 28 листопада підписав прийнятий у жовтні парламентом закон про підвищення податків (законопроект 11416-д).

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