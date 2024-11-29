Изменения в Налоговый кодекс принесут 8 млрд гривен для зарплат военных

С 1 декабря Налоговый кодекс обеспечит миллиарды для выплат военным.

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Изменения в Налоговый кодекс, вступающие в силу 1 декабря, позволят Украине дополнительно получить 8 млрд грн в 2024 году. Все эти средства направят на выплату зарплат военнослужащим. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«С 1 декабря вступают в силу изменения в Налоговый кодекс. За счет этого в текущем году государство дополнительно аккумулирует 8 млрд грн, а в следующем году - 140 млрд грн», - подчеркнул Шмыгаль.

Он также отметил, что выплаты военным обеспечиваются исключительно за счет внутренних финансовых ресурсов.

В 2025 году на оборонный сектор планируется потратить 2,23 трлн грн, из которых 1,16 трлн грн предусмотрено на денежное обеспечение военных.

«Таким образом все украинцы, которые платят военный сбор, помогают воинам и делают важный вклад в нашу устойчивость и приближение справедливого мира», - отметил глава правительства.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 28 ноября подписал принятый в октябре парламентом закон о повышении налогов (законопроект 11416-д).

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