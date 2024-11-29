В Украине усилят ответственность за принуждение детей к допингу в спорте

Усиление ответственности за допинг в спорте – Комитет поддержал изменения в Уголовный кодекс.

Фото: rada.gov.ua

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Комитет Верховной Рады Украины поддержал инициативы Национального антидопингового центра о внесении изменений в статью 323 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата ВРУ.

Изменения предусматривают наказание за побуждение или назначение малолетним и несовершеннолетним запрещенных в спорте веществ или методов. В частности, предлагается наказывать за:

принуждение или поощрение детей к применению допинга для улучшения спортивных результатов, независимо от их согласия;

использование таких средств без медицинских показаний.

Также планируется увеличить штрафы за это правонарушение: вместо действующих 50 необлагаемых минимумов (850 грн) размер штрафа составит от 100 до 200 необлагаемых минимумов (1700-3400 грн).

Предлагается закрепить в Уголовном кодексе, что перечень запрещенных в спорте веществ и методов определяется в соответствии с международным стандартом «Запрещенный список», регламентированного Законом Украины «Об антидопинговой деятельности в спорте».

Предложения доработали после обсуждения на совместном заседании подкомитетов, которое состоялось 5 ноября 2024 года.

По результатам заседания Комитет одобрил инициативу и поручил подготовить соответствующий законопроект для рассмотрения в Верховной Раде Украины.

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