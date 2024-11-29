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В Україні посилять відповідальність за примус дітей до допінгу в спорті

17:41, 29 листопада 2024
Посилення відповідальності за допінг у спорті – Комітет підтримав зміни до Кримінального кодексу.
В Україні посилять відповідальність за примус дітей до допінгу в спорті
Фото: rada.gov.ua
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Комітет Верховної Ради України підтримав ініціативи Національного антидопінгового центру щодо внесення змін до статті 323 Кримінального кодексу України. Про це повідомила прес-служба Апарату ВРУ.

Зміни передбачають покарання за спонукання або призначення малолітнім та неповнолітнім заборонених у спорті речовин чи методів. Зокрема, пропонується карати за:

  • примус чи заохочення дітей до застосування допінгу для покращення спортивних результатів, незалежно від їхньої згоди;
  • використання таких засобів без медичних показань.

Також планується збільшити штрафи за це правопорушення: замість чинних 50 неоподатковуваних мінімумів (850 грн) розмір штрафу становитиме від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів (1700–3400 грн).

Пропонується закріпити в Кримінальному кодексі, що перелік заборонених у спорті речовин та методів визначається відповідно до міжнародного стандарту «Заборонений список», регламентованого Законом України «Про антидопінгову діяльність у спорті».

Пропозиції доопрацювали після обговорення на спільному засіданні підкомітетів, яке відбулося 5 листопада 2024 року.

За результатами засідання Комітет схвалив ініціативу та доручив підготувати відповідний законопроєкт для розгляду у Верховній Раді України.

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