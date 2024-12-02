Укрзалізниця запускає лижний потяг Київ – Славсько

З 19 грудня курсуватиме традиційний сезонний Інтерсіті+ Дарниця – Київ-Пасажирський – Львів – Славсько.

Джерело фото: УЗ

АТ «Укрзалізниця» з 19 грудня запускає до гір традиційний сезонний Інтерсіті+ № 743/744 Дарниця – Київ-Пасажирський – Львів – Славсько.

Як зазначає перевізник, поїзд вирушатиме з Дарниці о 05:50, з Києва о 06:19, зі Львова о 12:09 і прибуватиме до Славська о 14:03. Зворотно зі Славська – о 14:26, зі Львова о 16:30, до Києва – о 22:28, до Дарниці – о 23:00.

«Завдяки "Лижному Експресу" для мешканців Рівного ми теж маємо чудову новину! Тепер регіональні поїзди № 804/806 Рівне – Львів забезпечать зручне пересадкове сполучення на експрес до Славська», - зауважили в УЗ.

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