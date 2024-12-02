Укрзализныця запускает лыжный поезд Киев – Славское

С 19 декабря будет курсировать традиционный сезонный Интерсити+ Дарница – Киев-Пассажирский – Львов – Славское.

Источник фото: УЗ

АО «Укрзализныця» с 19 декабря запускает к горам традиционный сезонный Интерсити+ № 743/744 Дарница – Киев-Пассажирский – Львов – Славское.

Как отмечает перевозчик, поезд будет отправляться из Дарницы в 05:50, из Киева в 06:19, из Львова в 12:09 и прибывать в Славское в 14:03. Обратно из Славского – в 14:26, из Львова в 16:30, в Киев – в 22:28, в Дарницу – в 23:00.

«Благодаря "Лыжному Экспрессу" для жителей Ровно мы тоже имеем отличную новость! Теперь региональные поезда № 804/806 Ровно – Львов обеспечат удобное пересадочное сообщение на экспресс в Славское», - отметили в УЗ.

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