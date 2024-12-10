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Київська кільцева електричка повертає щопівгодинні рейси, — потяги будуть рухатися частіше

21:41, 10 грудня 2024
З Почайни на Берестейську можна буде доїхати вже навіть після закриття метро.
Київська кільцева електричка повертає щопівгодинні рейси, — потяги будуть рухатися частіше
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На Воскресенці в Києві завершили будівельні роботи, тому Київська кільцева з 15 грудня повертає щопівгодинні рейси. Про це заявили в Укрзалізниці.

Окрім того, знову курсуватиме останній найпізніший рейс електропоїзда – відправлятиметься зі станції Дарниця о 22:31 (через Райдужний) на Святошин, куди прибуватиме о 23:20.

«На практиці це означатиме, що з вокзалу до Троєщини можна буде виїхати прямим рейсом о 21:56, а з Почайни на Берестейську можна буде доїхати вже навіть після закриття метро», - зазначили в УЗ.  

Крім того, у перевізника оголосили про роботу над зміною логіки нумерації рейсів, щоб спростити орієнтування пасажирів у напрямках та маршрутах Кільцевої електрички.

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Київ Укрзалізниця

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