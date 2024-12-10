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Киевская кольцевая электричка возвращает получасовые рейсы, — поезда будут двигаться чаще

21:41, 10 декабря 2024
Из Почайны на Брестскую можно будет доехать уже даже после закрытия метро.
Киевская кольцевая электричка возвращает получасовые рейсы, — поезда будут двигаться чаще
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На Воскресенке в Киеве завершили строительные работы, поэтому Киевская кольцевая с 15 декабря возвращает получасовые рейсы. Об этом заявили в Укрзализныце.

Кроме того, снова будет курсировать последний самый поздний рейс электропоезда – отправляться со станции Дарница в 22:31 (через Радужный) на Святошино, куда будет прибывать в 23:20.

«На практике это будет означать, что с вокзала на Троещину можно будет выехать прямым рейсом в 21:56, а из Почайны на Брестскую можно будет доехать уже даже после закрытия метро», - отметили в УЗ.

Кроме того, у перевозчика объявили о работе над изменением логики нумерации рейсов, чтобы упростить ориентировку пассажиров в направлениях и маршрутах Кольцевой электрички.

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Киев Укрзализныця

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