Спикер ГПСУ Демченко заявил, что прорыва границы россиянами на Сумщине не было

В Госпогранслужбе указывают, что данные о прорыве границы не соответствуют действительности.

Аналитики DeepState сообщаются, что российские оккупанты зашли на территорию Сумской области. Враг якобы зашел в село Александрия в Миропольской общине.

В то же время в Госпогранслужбе заявляют, что данные о прорыве границы не соответствуют действительности.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко добавил, что россиянам не выгодно наступать там, ведь местность заболочена.

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