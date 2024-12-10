Речник ДПСУ Демченко заявив, що прориву кордону росіянами на Сумщині не було

У Держприкордонслужбі вказують, що дані про прорив кордону не відповідають дійсності.

Аналітики DeepState повідомляються, що російські окупанти зайшли на територію Сумської області. Ворог нібито зайшов до села Олександрія у Миропільській громаді.

Водночас у Держприкордонслужбі заявляють, що дані про прорив кордону не відповідають дійсності. Не фіксувалися ні спроби заходу, ні спроби бойових дій на тому відтинку.

Речник ДПСУ Андрій Демченко додав, що росіянам не вигідно наступати там, адже місцевість заболочена.

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