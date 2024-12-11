Сумщина розширює зону евакуації до 190 населених пунктів

Сумська ОВА оголосила про розширення евакуаційної зони через збільшення обстрілів.

Фото: ukrinform

Сумська обласна військова адміністрація разом із силами оборони ухвалила рішення про розширення зони евакуації до 190 населених пунктів. Це було оголошено під час форуму "Захист прав людини на Сумщині" начальником Сумської ОВА Володимиром Артюхом.

За його словами, ворог посилює кількість обстрілів, і в 2024 році зафіксовано понад 18 тисяч обстрілів, що втричі більше порівняно з 2023 роком (8 тисяч обстрілів). Зростає й кількість жертв, серед яких більше 50 дітей.

«Сумська область на сьогодні евакуювала більше 40 тис. людей, більше 7200 діточок. Це великі об’єми роботи. Тільки спільно – влада, ДСНС, поліція – ми змогли виконати такі серйозні завдання щодо захисту людей. Навіть страшно подумати, скільки життів ми могли б втратити, якби в липні 2023 році не була оголошена евакуація – на упередження. І сьогодні разом із ЗСУ, громадами ми приймаємо рішення щодо розширення зони евакуації: з більше 190 населених пунктів ми евакуюємо людей», — підкреслив Артюх.

Наразі більшість евакуйованих переміщується не за межі області, а вглиб Сумщини, адже регіон є місцем тимчасового проживання понад 93 тисяч переселенців, з яких 63 тисячі — місцеві жителі.

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