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Сумщина расширяет зону эвакуации до 190 населенных пунктов

20:36, 11 декабря 2024
Сумская ОВА объявила о расширении эвакуационной зоны из-за увеличения обстрелов.
Сумщина расширяет зону эвакуации до 190 населенных пунктов
Фото: ukrinform
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Сумская областная военная администрация вместе с силами обороны приняла решение о расширении зоны эвакуации до 190 населенных пунктов. Это было объявлено во время форума «Защита прав человека на Сумщине» начальником Сумской ОВА Владимиром Артюхом.

По его словам, враг усиливает количество обстрелов, и в 2024 году зафиксировано более 18 тысяч обстрелов, что в три раза больше по сравнению с 2023 годом (8 тысяч обстрелов). Растет и количество жертв, среди которых более 50 детей.

«Сумская область на сегодня эвакуировала более 40 тыс. человек, более 7200 детишек. Это большие объемы работы. Только совместно - власть, ГСЧС, полиция - мы смогли выполнить такие серьезные задачи по защите людей. Даже страшно подумать, сколько жизней мы могли бы потерять, если бы в июле 2023 года не была объявлена эвакуация - на упреждение. И сегодня вместе с ВСУ, общинами мы принимаем решение о расширении зоны эвакуации: из более 190 населенных пунктов мы эвакуируем людей», - подчеркнул Артюх.

Сейчас большинство эвакуированных перемещается не за пределы области, а вглубь Сумщины, ведь регион является местом временного проживания более 93 тысяч переселенцев, из которых 63 тысячи - местные жители.

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Сумы обстрел эвакуация

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