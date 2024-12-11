В Україні з 3 тисяч державних компаній залишиться близько 100 — Юлія Свириденко

Кабмін в рамках ухваленої політики державної власності планує скоротити кількість держкомпаній в 30 разів.

Кабінет міністрів планує скоротити кількість державних компаній в 30 разів у рамках ухваленої політики державної власності. Зокрема, з понад 3 тисяч держкомпаній залишиться близько 100. Про це зазначила перший віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко в колонці для агентства «Інтерфакс-Україна».

Вона зазначила, що політика передбачає оптимізацію портфеля державних активів за підсумками тріажу - аналізу всіх державних активів і поділ їх на категорії: ті, що залишаються у власності держави, ті, що віддадуть на приватизацію або ліквідують.

«Мета цієї оптимізації - підвищити ефективність роботи державних компаній, збільшити їхній внесок в економіку і знизити витрати державного бюджету на утримання», - зазначила Свириденко.

За словами міністра, політика визначає підстави, щоб компанія залишалася у власності держави.

«Це може бути задоволення суспільних потреб у певних послугах («Гарантований покупець»), забезпечення національних інтересів («Енергоатом», «Укроборонпром»), забезпечення доступного рівня цін («Укрпошта», «Укрзалізниця»), належність до природних монополій («Укренерго») тощо», - розповіла вона.

Документ також удосконалює роботу наглядових рад. Так, максимальна винагорода члена наглядової ради не може бути більшою за 40% від максимальної винагороди керівника, що встановлюється на ринковому рівні.

Важливою зміною є поява листів очікувань - нового документа в системі планування.

«Це інструмент, через який держава визначає конкретні цілі для компаній – очікування щодо прибутковості, ліквідності та інших показників, а також – обсяги фінансування з держбюджету і виплати державі. Листи очікування – своєрідні KPI, невиконання яких може стати причиною припинення повноважень членів органів управління», - зазначила Свириденко.

«Ухвалення політики — не лише необхідний крок реформи, а й частина міжнародних зобов’язань», — зазначила вона. — «Це індикатор плану України для Ukraine Facility та маяк меморандуму з МВФ. Політика приводить українську систему державної власності у відповідність до оновлених керівних принципів ОЕСР».

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