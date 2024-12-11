В Украине из 3 тысяч государственных компаний останется около 100 — Юлия Свириденко

Кабмин в рамках принятой политики государственной собственности планирует сократить количество госкомпаний в 30 раз.

Кабинет Министров планирует сократить количество государственных компаний в 30 раз в рамках принятой политики государственной собственности. В частности, из более чем 3 тысяч госкомпаний останется около 100. Об этом отметила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко в колонке для агентства «Интерфакс-Украина».

Она отметила, что политика предусматривает оптимизацию портфеля государственных активов по итогам триажа - анализа всех государственных активов и разделение их на категории: остающиеся в собственности государства отдадут на приватизацию или ликвидируют.

«Цель этой оптимизации – повысить эффективность работы государственных компаний, увеличить их вклад в экономику и снизить расходы государственного бюджета на содержание», – отметила Свириденко.

По словам министра, политика определяет основания, чтобы компания оставалась в собственности государства.

«Это может быть удовлетворение общественных потребностей в определенных услугах («Гарантированный покупатель»), обеспечение национальных интересов («Энергоатом», «Укроборонпром»), обеспечение доступного уровня цен («Укрпочта», «Укрзализныця»), принадлежность к естественным монополиям (« Укрэнерго») и тому подобное», - рассказала она.

Документ также усовершенствует работу наблюдательных советов. Так, максимальное вознаграждение члена наблюдательного совета не может быть более 40% от максимального вознаграждения руководителя, устанавливаемого на рыночном уровне.

Важным изменением является появление писем ожиданий – нового документа в системе планирования.

«Это инструмент, через который государство определяет конкретные цели для компаний – ожидания доходности, ликвидности и других показателей, а также объемы финансирования из госбюджета и выплаты государству. Письма ожидания – своеобразные KPI, невыполнение которых может стать причиной прекращения полномочий членов органов управления», – отметила Свириденко.

«Принятие политики - не только необходимый шаг реформы, но и часть международных обязательств», - отметила она. — Это индикатор плана Украины для Ukraine Facility и маяк меморандума с МВФ. Политика приводит украинскую систему государственной собственности в соответствие с обновленными руководящими принципами ОЭСР».