Практика судів
  1. В Україні

Міноборони спростило правила оборонних закупівель для українських виробників

19:35, 17 грудня 2024
Міноборони законтрактувало українські компанії на 6,5 млрд гривень.
Міноборони спростило правила оборонних закупівель для українських виробників
Фото: Міноборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України запровадило зміни до порядку здійснення оборонних закупівель під державні гарантії, що дозволять українським виробникам ефективніше забезпечувати армію. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Посилюємо спроможність українських виробників забезпечувати армію зброєю швидше та ефективніше», — заявив Умєров.

За новими правилами, оплата продукції тепер здійснюватиметься за вже відвантажені партії. Це дозволить підприємствам достроково погашати кредити та отримувати прибуток за фактично поставлений товар.

Також контракти стали гнучкішими: їх вартість може коригуватися залежно від змін відсоткових ставок за кредитами. Раніше фінансування відбувалося лише після повного виконання контракту, що ускладнювало залучення обігових коштів та гальмувало розвиток промисловості.

«Цього року Міноборони вже законтрактувало українських виробників на понад 6.5 млрд грн під державні гарантії», — додав міністр.

За його словами, зміни сприятимуть довгостроковому плануванню, інвестиціям у модернізацію виробництва та впровадженню новітніх технологій, що пришвидшить постачання необхідної продукції для ЗСУ.

Умєров подякував уряду за підтримку ініціативи та підкреслив, що це важливий крок для стабільного розвитку оборонної промисловості України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ЗСУ Міноборони Рустем Умєров

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кількість залікових балів для адвокатів при підвищенні кваліфікації буде залежати від складності лекцій

Зміни до Порядку підвищення професійного рівня адвокатів передбачають, що кількість балів за участь у заході, зокрема, прослуховуванні лекції, крім тривалості, тепер буде враховувати критерій складності.

Президент підписав закон, за яким суди зможуть стягувати на користь громадян штрафи з керівників органів влади, які не виконують судові рішення

Володимир Зеленський підписав закон, за яким у разі відмови у прийнятті звіту про виконання судового рішення суд зможе накласти на керівника суб’єкта владних повноважень штраф від 60 560 грн до 121 120 грн, половину якого будуть стягувати на користь громадянина, а іншу – до бюджету.

Законопроект Президента про зміну підстав набуття та втрати громадянства України спрямують до Конституційного Суду

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про множинне громадянство, але вирішила поцікавитися думкою Конституційного Суду України.

Прикордонники пішли у наряд на кордон, але зникли – суд вирішив, хто в цьому винуватий

Прикордонники-земляки втекли у сусідню країну, а винним визнали їх колегу-чергового.

Перед продажем потрібно буде зняти авто з обліку – Верховна Рада ухвалила зміни до порядку торгівлі вживаними автомобілями

Перед відчуженням транспортного засобу суб’єкту господарювання, що здійснює торгівлю транспортними засобами, власник такого транспортного засобу зобов’язаний буде зняти його з обліку.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео