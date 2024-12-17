Міноборони спростило правила оборонних закупівель для українських виробників

Міноборони законтрактувало українські компанії на 6,5 млрд гривень.

Фото: Міноборони

Міністерство оборони України запровадило зміни до порядку здійснення оборонних закупівель під державні гарантії, що дозволять українським виробникам ефективніше забезпечувати армію. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Посилюємо спроможність українських виробників забезпечувати армію зброєю швидше та ефективніше», — заявив Умєров.

За новими правилами, оплата продукції тепер здійснюватиметься за вже відвантажені партії. Це дозволить підприємствам достроково погашати кредити та отримувати прибуток за фактично поставлений товар.

Також контракти стали гнучкішими: їх вартість може коригуватися залежно від змін відсоткових ставок за кредитами. Раніше фінансування відбувалося лише після повного виконання контракту, що ускладнювало залучення обігових коштів та гальмувало розвиток промисловості.

«Цього року Міноборони вже законтрактувало українських виробників на понад 6.5 млрд грн під державні гарантії», — додав міністр.

За його словами, зміни сприятимуть довгостроковому плануванню, інвестиціям у модернізацію виробництва та впровадженню новітніх технологій, що пришвидшить постачання необхідної продукції для ЗСУ.

Умєров подякував уряду за підтримку ініціативи та підкреслив, що це важливий крок для стабільного розвитку оборонної промисловості України.

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