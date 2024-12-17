Минобороны упростило правила оборонных закупок для украинских производителей

Минобороны законтрактовало украинские компании на 6,5 млрд гривен.

Источник фото: Минобороны

Министерство обороны Украины ввело изменения в порядок осуществления оборонных закупок под государственные гарантии, которые позволят украинским производителям эффективнее обеспечивать армию. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

«Усиливаем способность украинских производителей обеспечивать армию оружием быстрее и эффективнее», - заявил Умеров.

По новым правилам, оплата продукции теперь будет осуществляться за уже отгруженные партии. Это позволит предприятиям досрочно погашать кредиты и получать прибыль за фактически поставленный товар.

Также контракты стали более гибкими: их стоимость может корректироваться в зависимости от изменений процентных ставок по кредитам. Ранее финансирование происходило только после полного выполнения контракта, что затрудняло привлечение оборотных средств и тормозило развитие промышленности.

«В этом году Минобороны уже законтрактовало украинских производителей на более 6.5 млрд грн под государственные гарантии», - добавил министр.

По его словам, изменения будут способствовать долгосрочному планированию, инвестициям в модернизацию производства и внедрению новейших технологий, что ускорит поставки необходимой продукции для ВСУ.

Умеров поблагодарил правительство за поддержку инициативы и подчеркнул, что это важный шаг для стабильного развития оборонной промышленности Украины.

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