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Начисляется ли пеня при ошибочной уплате налогов

21:39, 17 декабря 2024
Пеня не взимается, а уже начисленная аннулируется, если налогоплательщик по ошибке произвел уплату и подал заявление для подтверждения ошибки.
Начисляется ли пеня при ошибочной уплате налогов
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Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками объясняет, начисляется ли пеня при ошибочной уплате налогов.

Как отметили в налоговой, со вступлением в силу 16 марта 2024 года Закона Украины от 23.02.2024 №3603-IХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об усовершенствовании онлайн-коммуникации с налогоплательщиками и уточнении отдельных положений законодательства» (далее – Закон №3603) внесены изменения в п. 112.8 НКУ, в частности, дополнен новым пп. 112.8.8-1, которым установлено, что обстоятельствами, освобождающими от финансовой ответственности за совершение налоговых правонарушений и нарушение другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, является ошибочная уплата налогоплательщиком, в том числе налоговым агентом, денежного обязательства на другой бюджетный счет (без нарушения законодательно определенного срока уплаты налога или согласованной суммы денежного обязательства к бюджета).

Условием подтверждения таких обстоятельств является совершение плательщиком действий, предусмотренных ст. 43 это Кодекса о возврате ошибочно уплаченных денежных обязательств.

Подпунктом 129.9.8 НКУ указано, что пеня не начисляется, а начисленная пеня подлежит аннулированию в случае ошибочной уплаты налогоплательщиком, в том числе налоговым агентом, денежного обязательства на другой бюджетный счет (без нарушения законодательно определенного срока уплаты налога или согласованной суммы денежного обязательства в бюджет).

Условием подтверждения таких обстоятельств является совершение плательщиком действий, предусмотренных ст. 43 настоящего Кодекса о возврате ошибочно уплаченных денежных обязательств.

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