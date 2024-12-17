Украинский футболист Михаил Мудрик провалил допинг-тест и теперь ему грозит дисквалификация

Михаил Мудрик заявил, что «сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил».

Фото: Associated Press

Полузащитник лондонского клуба «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

В английском клубе заявили, что Футбольная ассоциация Англии недавно связалась с Михаилом Мудриком по результатам анализа.

«И клуб и Мудрик полностью поддерживают программу тестирования Футбольной ассоциации, и все наши футболисты, включая Михаила, регулярно проходят тестирование.

Михаил категорически подтвердил, что никогда сознательно не использовал никаких запрещенных препаратов. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что привело к негативному выводу. Клуб больше не будет давать комментарии относительно этой ситуации», – говорится в официальном заявлении «Челси».

Сам Михаил Мудрик также выступил с заявлением по поводу положительного допинг-теста. По словам футболиста, в его организме обнаружили запрещенное вещество.

«Это стало полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил и тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы расследовать, как это могло произойти.

Я знаю, что не сделал ничего плохого, и надеюсь, что скоро вернусь на поле. Я не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса, но я скажу, как только смогу», - заявил он.

По данным The Athletic, Мудрик сдал положительный допинг-тест на милдронат после матча за сборную Украины в ноябре.

Отмечается, что нарушение антидопинговых правил Футбольной ассоциации Англии влечет максимальное наказание в виде четырехлетней дисквалификации, хотя смягчающие факторы могут сократить этот срок от двух лет до месяца.

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