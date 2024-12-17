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Український футболіст Михайло Мудрик провалив допінг-тест і тепер йому загрожує дискваліфікація

13:23, 17 грудня 2024
Михайло Мудрик заявив, що «свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил».
Український футболіст Михайло Мудрик провалив допінг-тест і тепер йому загрожує дискваліфікація
Фото: Associated Press
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Півзахисник лондонського клубу «Челсі» та збірної України Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.

У англійському клубі заявили, що Футбольна асоціація Англії нещодавно зв’язалася з Михайлом Мудриком щодо результату аналізу.

«І клуб, і Мудрик повністю підтримують програму тестування Футбольної асоціації, і всі наші футболісти, включаючи Михайла, регулярно проходять тестування.

Михайло категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених препаратів. І Михайло, і клуб тепер працюватимуть з відповідними органами, щоб встановити, що спричинило негативний висновок. Клуб більше не надаватиме коментарів щодо цієї ситуації», – йдеться в офіційній заяві «Челсі».

Сам Михайло Мудрик також виступив з заявою щодо позитивного допінг-тесту. За словами футболіста, у його організмі  виявили заборонену речовину.

«Це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил, і тісно співпрацюю зі своєю командою, щоб розслідувати, як це могло статися.

Я знаю, що не зробив нічого поганого, і сподіваюся, що скоро повернуся на поле. Я не можу сказати більше через конфіденційність процесу, але я скажу, як тільки зможу», - заявив він.

За даними The Athletic, Мудрик здав позитивний допінг-тест на мiлдронат після матчу за збірну України в листопаді.

Відзначається, що порушення антидопінгових правил Футбольної асоціації Англії тягне за собою максимальне покарання у вигляді чотирирічної дискваліфікації, хоча пом’якшувальні фактори можуть скоротити цей термін до від двох років до місяця.

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