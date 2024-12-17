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Чи нараховується пеня при помилковій сплаті податків

21:39, 17 грудня 2024
Пеня не стягується, а вже нарахована анулюється, якщо платник податків помилково здійснив сплату та подав заяву для підтвердження помилки.
Чи нараховується пеня при помилковій сплаті податків
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Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків пояснює, чи нараховується пеня при помилковій сплаті податків.

Як зазначили у податковій, з набранням чинності 16 березня 2024 року Законом України від 23.02.2024 №3603-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства» (далі – Закон №3603) внесено зміни до п. 112.8 ПКУ, зокрема доповнено новим пп. 112.8.8-1, яким встановлено, що обставинами, які звільняють від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, є помилкова сплата платником податків, у тому числі податковим агентом, грошового зобов’язання на інший бюджетний рахунок (без порушення законодавчо визначеного строку сплати податку або узгодженої суми грошового зобов’язання до бюджету).

Умовою підтвердження таких обставин є вчинення платником дій, передбачених ст. 43 цього Кодексу, щодо повернення помилково сплачених грошових зобов’язань. 

Підпунктом 129.9.8 ПКУ, зазначено, що пеня не нараховується, а нарахована пеня підлягає анулюванню у разі помилкової сплати платником податків, у тому числі податковим агентом, грошового зобов’язання на інший бюджетний рахунок (без порушення законодавчо визначеного строку сплати податку або узгодженої суми грошового зобов’язання до бюджету).

Умовою підтвердження таких обставин є вчинення платником дій, передбачених ст. 43 цього Кодексу, щодо повернення помилково сплачених грошових зобов’язань.

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