Олексій Чернишов розповів, чим буде займатися Міністерство єдності

З 1 січня 2025 року питання ВПО та військовополонених передаються Мінсоцполітики.

Фото: regionews.ua

Віцепрем'єр-міністр України, міністр національної єдності Олексій Чернишов під час засідання комітету ВРУ заявив, що його відомство не відповідає за питання внутрішньо переміщених осіб. За його словами, Міністерство національної єдності було створене на базі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, але функції Мінреінтеграції зараз передаються в основному двом міністерствам — Міністерству розвитку громад і територій та Міністерству соціальної політики.

Чернишов пояснив, що з 1 січня 2024 року питання виплат для українських військовополонених перейдуть до Мінсоцполітики, а питання житла та розміщення внутрішньо переміщених осіб — до Мінрозвитку. Окрім того, цього тижня два державних підприємства – «Реінтеграція та відновлення» та «Український національний центр розбудови миру» – будуть передані до Міністерства розвитку громад.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.