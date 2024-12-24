Алексей Чернышов рассказал, чем будет заниматься Министерство единства

С 1 января 2025 года вопросы ВПЛ и военнопленных передаются Минсоцполитики.

Фото: regionews.ua

Вице-премьер-министр Украины, министр национального единства Алексей Чернышов во время заседания комитета ВРУ заявил, что его ведомство не отвечает за вопросы внутренне перемещенных лиц. По его словам, Министерство национального единства было создано на базе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, но функции Минреинтеграции сейчас передаются в основном двум министерствам – Министерству развития общин и территорий и Министерству социальной политики.

Чернышов пояснил, что с 1 января 2024 года вопросы выплат для украинских военнопленных перейдут к Минсоцполитики, а вопросы жилья и размещения внутренне перемещенных лиц – к Минразвития. Кроме того, на этой неделе два государственных предприятия - «Реинтеграция и восстановление» и «Украинский национальный центр развития мира» - будут переданы в Министерство развития общин.

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